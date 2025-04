Vajza 7-vjeçare bie në koma me djegie të rënda, i shpërtheu lodra pasi ndoqi sfidën në TikTok

Një vajzë 7-vjeçare nga Missouri, e quajtur Scarlett Selby, ra në koma pasi një lodër squishy shpërtheu ndërsa ajo po përpiqej të realizonte një sfidë virale në TikTok.

“Ndodhi aq shpejt,” tha babai i viktimës, Josh Selby, 44 vjeç, për Kennedy News, ndërsa rrëfente incidentin e tmerrshëm. “E dëgjova të bërtiste, dhe ishte një ulërimë që të ngrinte gjakun.”

Vogëlushja, e cila jeton në Festus, po kopjonte një sfidë që kishte parë në TikTok dhe YouTube, ku njerëzit vendosnin NeeDoh, një kub squishy kundër stresit të bërë prej gome me një mbushje xhelatinoze alkooli, në frigorifer dhe më pas e fusnin në mikrovalë për disa sekonda që të bëhej më i butë.



“Ajo e kishte ngrirë kubin NeeDoh një natë më parë dhe të nesërmen më tregoi se ishte bërë i fortë si gur dhe po luante me të,” tha Selby. “E futi në mikrovalë. Po e shihja dhe e pashë kur e preku për t’u siguruar që nuk ishte shumë i nxehtë kur e nxori jashtë.”

Ky eksperiment që dukej i padëmshëm u kthye në një katastrofë kur lodra xhelatinoze shpërtheu, duke i spërkatur fytyrën dhe gjoksin Scarlett-it me një substancë të nxehtë dhe ngjitëse.

Selby raportoi se dëgjoi vajzën e tij të bërtiste nga dhimbja dhe menjëherë vrapoi për ta ndihmuar, duke u përpjekur të hiqte substancën djegëse nga trupi dhe rrobat e saj, por ishte e vështirë për shkak të trashësisë dhe ngjitshmërisë së saj.

“Sa herë që e prekja, dora ime ngjitej pas saj,” tha babai i shqetësuar, i cili tregoi se i shqeu bluzën vajzës sepse substanca ishte ngjitur edhe aty.

Babai dhe nëna e saj, Amanda Blankenship, 35 vjeç, e dërguan me urgjencë vajzën e tyre në Spitalin e Fëmijëve në St. Louis, një udhëtim që zgjati 30 minuta. Scarlett kishte aq shumë dhimbje sa vazhdonte të bërtiste edhe pasi kishte mbërritur në spital, sipas Blankenship.

“Ishte e tmerrshme ta shihje sa e frikësuar ishte dhe sa shumë po vuante,” tha e ëma e saj “me zemër të thyer.”

Pas mbërritjes në spital, mjekët vendosën ta fusnin Scarlett-in në koma të induktuar — ku qëndroi për tre ditë — nga frika se djegiet në gojën e saj mund të shkaktonin ënjtje të rrugëve të frymëmarrjes.

Buzët e saj u dogjën aq keq sa që u desh të përdorte një tub ushqimi gjatë gjithë kohës që qëndroi një javë në spital.

“Nuk mendoj se mund të flisja me askënd pa qarë gjatë gjithë kohës,” tha Selby.

Mjekët vendosën të mos bënin një transplant lëkure për momentin, por e ëma e saj është e shqetësuar se mund të nevojitet më vonë, pasi “shenjat janë shumë të rënda.”

“Pasi u këshilluam me mjekët, do t’i japim disa vite, ndoshta deri kur të jetë rreth 12 vjeçe, për të parë si rritet trupi i saj dhe nëse shenja do të përhapet” tha e ëma, e cila punon si parukiere. “Ende po i aplikojmë kremra dhe pomada silikoni çdo ditë — shenjat janë aq të theksuara sa dalin jashtë lëkurës së saj.”

Por shenjat nuk janë vetëm fizike, sipas Blankenship, e cila thotë se ndonjëherë e sheh vajzën e saj duke qarë ndërsa shikon veten në pasqyrën e banjës.

“Ajo bëhet shumë e ndrojtur, dhe ndonjëherë e shoh duke u përpjekur ta mbulojë shenjën me bluzë kur jemi në publik, ose kthehet nga shkolla dhe më thotë se një fëmijë tjetër e ka pyetur për të,” tha e ëma. “I them se nuk ka pse të ndihet në siklet. Ajo ka kaluar shumë dhe ishte një aksident i tmerrshëm”

Pavarësisht shenjave të rënda, Blankenship tha se “ajo është ende e bukur dhe ato shenja e bëjnë atë, atë që është.”

Babai i saj po paralajmëron prindërit e tjerë që t’i hedhin lodrat NeeDoh, duke marrë parasysh incidentin e tmerrshëm, të cilin e përshkroi si “gjënë më të vështirë” që ka kaluar ndonjëherë.

“U kam thënë absolutisht të gjithëve që t’i hedhin, nëse i kanë,” paralajmëroi ai. “Substanca brenda tyre është si ngjitës, kështu që në thelb ke një ngjitës të nxehtë që shpërthen mbi ty. Sapo të prek lëkurën, nuk ka asnjë mënyrë për ta hequr.”

Ai shtoi: “Nuk duhet të shitet në këtë formë dhe sigurisht që nuk duhet të reklamohet në këtë mënyrë.”

Prodhuesi “Schylling Toys” ende nuk ka reaguar, por në faqen e tyre të internetit ata kanë një paralajmërim që thotë:

“Mos e ngrohni, ngrini apo vendosni në mikrovalë, mund të shkaktojë lëndime personale.”

Ndërkohë, “TikTok” paralajmëron në faqen e tij se platforma nuk “lejon shfaqjen ose promovimin e aktiviteteve dhe sfidave të rrezikshme apo dhunës.”

“Kjo mund të përfshijë sfida, lojëra, truke, përdorim të papërshtatshëm të mjeteve të rrezikshme, konsumimin e substancave të dëmshme për shëndetin ose aktivitete të ngjashme që mund të çojnë në lëndime të rënda fizike,” thuhet në politikën e TikTok-ut.

Megjithatë, kjo nuk i ka ndaluar njerëzit të provojnë sfida të rrezikshme që supozohet se janë përhapur përmes kësaj platforme.

Në prill të vitit 2024, një djalë 12-vjeçar nga Arizona, pësoi djegie në të gjithë trupin pasi u përpoq të ndizte alkool izopropilik gjatë një sfide në TikTok që shkoi keq.