Indianët në piramidën e Enverit, shqiptarët “zëvendësohen” me të huaj në ndërtim

Shqipëria vijon të mirëpresë punëtorë të huaj. Këtë herë shtetasit nga india po punojnë në industrinë e ndërtimit.

Pagë më e mirë sesa në vendin e tij. Kjo është arsyeja që Gursharan, ka kënë familjen e tij dhe po punon në ndërtim në Tiranë.

“Po mendoj të punoj këtu 2-3 vite, dua të kem më shumë mundësi punësimi në Shqipëri, të ardhurat janë të mira”, u shpreh Gursharan Singh.

25-vjeçari, ka ardhur para 6 muajsh në Shqipëri, së bashku me disa miq të tjerë të tij. Vetëm në Piramidën e Tiranës, kompania që po bën punimet ka në staf 35 të tillë.

Ky objekt vite më parë ka qënë si një muze i diktatorit Enver Hoxha. Sot, në të po punohet për t’u kthyer në qendrën më të madhe digjitale për të rinjtë.

Të kënaqur me kushtet e punës që ofrohen në Shqipëri, si dhe me jetën këtu, ata kërkojnë që të zgjatet leja e qëndrimit.

“Nëse qeveria shqiptare na e jep lejen për të qënduar më shumë këtu në shqipëri, do të qëndoj. do të marr dhe familajrët e mi këtu, pasi shoh një të ardhme më të mirë këtu. 45 këtu ka shumë mundësi, po punohet me transportin, ndërtimin”, theksoi Pradeep Kumar.

Teksa ka një rritje të numrit të të huajve që kërkojnë punësim në Shqipëri, të rinjtë në vendin tonë, kanë rritur kërkesat për tu larguar.

Të dhënat e “Agjencia për Azil e Bashkimit Europian”, tregojnë se për vitin 2022, 13.043 shqiptarë kanë kërkuar azil në vendet e Bashkimit Europian. Nga këto, 2349 janë kërkesa përpëritëse.

Papunësia dhe pagat e ulta, janë dy prej aryseve kryesore që të rinjtë, largohen nga Shqipëria.