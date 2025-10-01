LEXO PA REKLAMA!

I vihet flaka gjatë natës autobusit në Kukës, policia në kërkim të autorit

Lajmifundit / 1 Tetor 2025, 15:06
Aktualitet

I vihet flaka gjatë natës autobusit në Kukës, policia

Një autobus në Kukës, është përfshirë nga flakët përgjatë orëve të natës, mbrëmjen e kaluar.

Sipas njoftimit të Policisë, dyshohet se autobusit i është hedhur benzinë, e më pas është përfshirë nga flakët. Mjeti është në pronësi të shtetasit R.H., 62-vjeç.

Sakaq, ende nuk dihet shkaku, si dhe po punohet për identifikimin dhe kapjen e autorit.

“Më datë 30.09.2025, gjatë natës, në autobusin në pronësi të shtetasit R. H., 62 vjeç, banues në Tiranë, ka rënë zjarr, dyshohet nga hedhja e një sasie lënde djegëse benzinë, ku janë shkaktuar vetëm dëme materiale. Vijojnë hetimet për zbardhjen e rrethanave të rastit, identifikimin dhe kapjen e autorit/ve“, njofton policia.

Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme.

