Ndërtime pa leje dhe prerje të pyjeve, procedohen katër persona në Durrës
Vijojnë kontrollet në terren dhe verifikime të koordinuara me organet kompetente, për parandalimin dhe goditjen e krimeve kundër mjedisit.
Si pasojë janë proceduar 4 shtetas për vepra të ndryshme penale, si ndërtim i paligjshëm dhe prerje e paligjshme e drurëve në zonën e Gosas së Madhe.
Njoftim i Policisë:
Në përfundim të veprimeve procedurale për këto raste, specialistët për Hetimin e Krimeve të komisariateve të Policisë Shijak dhe Kavajë referuan materialet në Prokurori, ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasit:
-E. O., 38 vjeç,
-M. L.,38 vjeç,
-F. T., 54 vjeç dhe A. D., 30 vjeç, të katërt banues në Shijak, për veprën penale “Ndërtimi i paligjshëm”;
-L. A., 36 vjeç, banues në Rrogozhinë, pasi dyshohet se ka prerë dru në fshatin Gosë e Madhe, në kundërshtim me ligjin.
Kontrollet kundër këtyre veprimtarive të paligjshme, vijojnë.
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës, për veprime të mëtejshme.