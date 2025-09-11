I mori klientit italian 8 mijë euro për të ndikuar te drejtësia, GJKKO lë në arrest shtëpiak avokatin Besart Logu
Gjyqtarja e Posaçme Flora Hajredinaj lë në fuqi masën e sigurisë “arrest në shtëpi” për avokatin Besart Logu i dyshuar nga SPAK për ushtrim të ndikimit të paligjshëm.
Në seancë, avokati Logu kërkoi një masë më të butë se izolimi në banesë për shkak se është baba i dy fëmijëve të mitur, nuk rrezikon prishjen e provave që janë mbledhur muaj më parë, dhe nuk rrezikon e ka për qëllim shmangien e drejtësisë por që nuk e pranuan.
Avokati deklaroi se nuk ka kryer asnjë vepër penale dhe se do të vërtetojë pafajësinë e tij. Ndërkohë, SPAK pretendon se avokati i ka marrë një shtetasi italian 8 mijë euro me premtimin se do të ndikonte te vendimmarrja e prokurorëve dhe gjyqtarëve.