I mori klientit italian 8 mijë euro për të ndikuar te drejtësia, GJKKO lë në arrest shtëpiak avokatin Besart Logu

Lajmifundit / 11 Shtator 2025, 13:04
Aktualitet

Gjyqtarja e Posaçme Flora Hajredinaj lë në fuqi masën e sigurisë “arrest në shtëpi” për avokatin Besart Logu i dyshuar nga SPAK për ushtrim të ndikimit të paligjshëm.

Në seancë, avokati Logu kërkoi një masë më të butë se izolimi në banesë për shkak se është baba i dy fëmijëve të mitur, nuk rrezikon prishjen e provave që janë mbledhur muaj më parë, dhe nuk rrezikon e ka për qëllim shmangien e drejtësisë por që nuk e pranuan.

Avokati deklaroi se nuk ka kryer asnjë vepër penale dhe se do të vërtetojë pafajësinë e tij. Ndërkohë, SPAK pretendon se avokati i ka marrë një shtetasi italian 8 mijë euro me premtimin se do të ndikonte te vendimmarrja e prokurorëve dhe gjyqtarëve.

