“I gjeta krahët e prera”/Julia Ilirjani: “Si vajza e politikanit shqiptar më bullizoi vajzën”

Ish-banorja e “Big Brother VIP 3”, Julia Ilirjani, e ftuar në “Ftesë në 5” tregoi arsyen përse u largua nga Shqipëria. Sipas saj, bullizimi që po i bëhej vajzës, që madje kishte tentuar të vriste veten, e detyroi të udhëtonte drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës. “I gjeta shenja në të dyja krahët”, rrëfeu ajo, duke tregoi se vajza bullizohej nga vajza e një kolegut të saj, që sot është në politikë.

Më vjen keq që janë kaq indiferentë. Shpresoj që gjërat të kenë ndryshuar tani. Atëherë, u detyrova të ikja. Ti provon goditje nga njerëz që nuk e ke menduar. Bën pyetjen përse njerëzit duhet të sillen kështu ndaj njëri-tjetrit. Kisha dhe probleme me shëndetit.

Aktorja foli edhe për planet për të qëndruar në shtëpi.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Me shpirt, me zemër, jam e rikthyer. Do duhet pak kohë, por mendoj se po, Julia është në Shqipëri.