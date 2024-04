Big Brother Albania e pranon: Sonte ju tregojmë ku ndodhet Egla Ceno!

Organizatoret e BBA VIP kane theksuar se sot ne mbremje do te tregojne ku ndodhet Egla Ceno dhe do te shpallin vendimin e denimit per Meritonin dhe Ilnisen.

Ne nje njoftim te publikuar pak minuta me pare, thuhet se vëllai i Madh ka treguar pak detaje nga ajo çfarë pritet të ndodhë sot gjatë spektaklit.

Publiku do të zbulojë sot se ku është Egla dhe çfarë do të ndodhë me të.

Po ashtu, sot do të jepet dënimi për çiftin Ilnisa dhe Meriton, dënim të cilin Vëllai i Madh e ka paralajmëruar që me skualifikimin e Eglës.

Misioni sekret i Heidit përfshin banorin e ri të BBV, por detajet mbeten ende enigmë.

Gjatë mbrëmjes do të diskutohen debatet e vazhdueshme Erjola Meriton, por dhe shumë të tjera.

Mesa duket nxjerrja e Egles, zarfi per Ilnisen e Meritonin, jane episode te krijuara pikerisht per nje suspanse perpara puntates se sotme.