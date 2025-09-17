Kryente manovra të rrezikshme në gjendje të dehur, arrestohet 34-vjeçari në Bulqizë
Drejtonte automjetin në gjendje të dehur, bënte manovra të rrezikshme në qendër të banuar dhe kundërshtoi me dhunë punonjësit e Policisë gjatë ushtrimit të detyrës, arrestohet 34-vjeçari.
Policisa e Bulqizës, në bashkëpunim me oficerin e Policisë Gjyqësore në Prokurorinë e Dibrës, arrestuan në flagrancë shtetasin Xh. D., 34 vjeç, banues në Bulqizë.
Ky shtetas, mbrëmjen e djeshme, në lagjen e vjetër të qytetit, është konstatuar nga patrulla e Policisë duke bërë manovra të rrezikshme me automjetin e tij. Menjëherë është ndërhyrë dhe është ndaluar automjeti që drejtohej nga 34-vjeçari. Pasi i është bërë testi i alkoolit, i cili ka rezultuar se drejtonte automjetin në gjendje të dehur, ky shtetas ka kundërshtuar me dhunë punonjësit e patrullës së përgjithshme, gjatë ushtrimit të detyrës për shoqërimin e tij.
Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Dibër, për veprat penale “Kundërshtimi i punonjësit të policisë së rendit publik”, “Mosbindja ndaj urdhrit të punonjësit të policisë së rendit publik”, dhe “Drejtimi i automjeteve në mënyrë të parregullt”