LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Gara për kreun e ri të SPAK, KLP u le afat 3 javë kandidatëve për të paraqitur dokumentacionin

Lajmifundit / 17 Shtator 2025, 10:32
Aktualitet

Gara për kreun e ri të SPAK, KLP u le afat 3 javë

Ka nisur mbledhja e Këshillit të Lartë të Prokurorisë në lidhje me garën për kreun e ri të SPAK.

Kreut aktual të Prokurorisë së Përgjithshme, Altin Dumani i mbaron afati më 18 dhjetor, ndërkohë  KLP ka lënë një afat 3 javor për kandidatët që të paraqesin interesin e tyre.

Mësohet se kandidatët do të duhet të paraqesin platformat e tyre në lidhje me mënyrën se si do ta drejtojnë SPAK-un.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion