Gara për kreun e ri të SPAK, KLP u le afat 3 javë kandidatëve për të paraqitur dokumentacionin
Lajmifundit / 17 Shtator 2025, 10:32
Aktualitet
Ka nisur mbledhja e Këshillit të Lartë të Prokurorisë në lidhje me garën për kreun e ri të SPAK.
Kreut aktual të Prokurorisë së Përgjithshme, Altin Dumani i mbaron afati më 18 dhjetor, ndërkohë KLP ka lënë një afat 3 javor për kandidatët që të paraqesin interesin e tyre.
Mësohet se kandidatët do të duhet të paraqesin platformat e tyre në lidhje me mënyrën se si do ta drejtojnë SPAK-un.