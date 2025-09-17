LEXO PA REKLAMA!

Batuta mes Ramës dhe Rutte/ Shefi i Nato-s: Ju jeni shumë i gjatë, por Shqipëria…

Lajmifundit / 17 Shtator 2025, 10:19
Politikë

Batuta mes Ramës dhe Rutte/ Shefi i Nato-s: Ju jeni shumë i

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, zhvilloi një takim zyrtar me Sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte, në selinë e Aleancës në Bruksel.

Rutte vlerësoi rolin e Shqipërisë në NATO: “Është një nder i vërtetë të kem mikun tim të ngushtë Rama, kryeministrin e Shqipërisë, që na viziton”.

Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s ka shkëmbyer edhe batuta me kryeministrin shqiptar.

“Ju jeni shumë i gjatë, por megjithatë Shqipëria nuk është aleati më i madh i yni dhe po bën kaq shumë. Dua t’ju falënderoj që jeni një aleat kaq i patundur. NATO mund të mbështetet tek Shqipëria dhe Shqipëria mund të mbështetet gjithmonë tek NATO. Faleminderit për vizitën dhe që jeni një mik kaq i ngushtë personal dhe për gjithçka që po bëni për NATO-n,” përfundoi Rutte.

Fjala e plotë e Mark Rutte:Është një nder i vërtetë që të kem mikun tim të ngushtë Rama, kryeministrinë Shqipërisë që na viziton. Shqipëria është një aleate e palëkundur, do të arrijë 2 përqindëshin e shpenzimeve ushtarake këtë vit, që është një angazhim i madh.
Shqipëria po zhvillon bazën e saj industriale përfshirë edhe përmes ndërmarrjeve shtetërore që është e rëndësishme sepse na duhet një bazë e fortë industriale në mbarë NATO-n.

Ju po ndihmoni shumë Ukrainën, po bëni shumë për të.
Po merrni pjesë në forcat atlantike në Letoni, merrni pjesë në KFOR.

u jeni shumë i gjatë por megjithatë Shqipëria nuk është aleati më i madh i yni dhe Shqipëria po bën kaq shumë. Dua t’ju falënderoj që jeni aleat kaq i patundur. Ju e dini që NATO mund të mbështetet tek Shqipëria dhe Shqipëria mund të mbështetet gjithmonë tek NATO.
Faleminderit për vizitën dhe që jeni një mik kaq i ngushtë personal dhe për gjithçka që po bëni për NATO-n.

