I armatosur me pistoletë në makinë, arrestohet "i forti" në Vlorë

Një 31-vjeçar i shpallur në kërkim për vjedhje me dhunë është arrestuar në flagrancë nga policia e Vlorës.

I riu u ndalua i armatosur, teksa po udhëtonte me makinë në fshatin Kotë me një mikun e tij. Në pranga u vendos dhe pasagjeri në automjet, për moskallëzim krimi.



Policia bën me dije se u sekuestruan gjithashtu arma e zjarrit pistoletë me municion luftarak dhe automjeti që drejtonte 31-vjeçari.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

“Në vendin e quajtur “Fusha e Murrës”, në fshatin Kot, shërbimet e Policisë kanë ndaluar automjetin me drejtues shtetasin J. Z. dhe pasagjer shtetasin E. B. Gjatë kontrollit fizik, shtetasit J. Z. iu gjet një armë zjarri pistoletë me krehër dhe municion luftarak, të cilat u sekuestruan në cilësinë e provës materiale, bashkë me automjetin.Nga verifikimet e mëtejshme rezultoi se shtetasi J. Z. ishte i shpallur në kërkim pasi Gjykata e Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Lushnjë, me vendimin e datës 17.11.2022, i ka caktuar masën e sigurisë “Arrest në burg”, për veprën penale” “Vjedhja me dhunë”, kryer në bashkëpunim. Materialet i kaluan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme procedurale”, njofton policia.