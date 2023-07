Rama “josh” Kurtin me firmosjen e 13 marrëveshjeve: Me shpresë se do të konfirmohet takimi

Edi Rama i është përgjigjur pozitivisht ftesës së kyrministrit Albin Kurti për firmosjen e 13 marrëveshjeve mes dy qeverive, pas shtyrjes që iu bë mbledhjes së dy qeverive në pranverë.

Kryeministri bëri të ditur mëngjesin e së enjtes se 13 marrëveshjet janë dorëzuar ditën e sotme në ministrinë e Jashtë të Kosovës.

Siç thuhet, me kundërfirmosjen nga ana e palës së Kosovës, ato hyjnë në fuqi menjëherë.

Tashmë që pranoi kushtin e vënë nga Kurti, Rama shprehet se shpreson që homologu i tij në Kosovë do ta pranojë ftesën për një takim bilateral.



Pas pak drejt Shkupit për të nisur vizitën dyditore në kryeqytetet e Ballkanit Perëndimor. Sot të mëngjes janë dorëzuar në ministrinë e jashtme në Kosovë të 13 marrëveshjet e mbledhjes së dy qeverive të firmosura nga ana jonë.

Me kundërfirmosjen e palës kosovare ato hyjnë menjëherë në fuqi. Mbetem me shpresë se pas heqjes së merakut të shprehur publikisht nga KM Kurti për qytetarët e penguar të përfitojnë nga 13 marrëveshjet, do të kemi edhe konfirmimin e takimit me Albinin sot pasdite.

Edi Rama, Twitter

Kujtojmë se, në një konferencë për mediat të mbajtur të mërkurën, kryeministri Albin Kurti u tregua i prerë rreth mundësisë së një takimi kokë më kokë me Ramën, në kuadër të vizitës së këtij të fundit në Prishtinë.

Shefi i qeverisë së Kosovës u shpreh se më urgjente për vendin është firmosja e marrëveshjeve Shqipëri-Kosovë, pasi më Ramën, siç tha ai, ka komunikim të vazhdueshëm.

Ndërkohë, nga agjenda e bërë publike, deri më tani të konfirmuara janë takime bilaterale të kryeministrit Rama me presidenten Vjosa Osmani dhe kryeparlamentarin Glauk Konjufca.