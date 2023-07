Horoskopi, çfarë rezervojnë yjet për ju sot

DASHI

Yjet, të enjten, do ju shpërblejnë, sidomos në pjesën e dytë të ditës. Në këtë moment, megjithatë, jeni pak i shqetësuar dhe nervoz: tashmë që nga e marta ju është dashur të vini në lojë shumë çështje që mendonit se ishin zgjidhur. Ka pasur një vonesë dhe jeni shumë të menduar. Dashuria, në këtë periudhë, është një pikë referimi: kohët e fundit keni qenë shumë bujar/e me partnere/in. Zakonisht jeni centralizues, por e keni kuptuar që partneri/ja juaj vuan nga ky qëndrim dhe për këtë arsye keni vendosur të bëni një hap prapa. Beqarët duhet të gjejnë një qetësi të brendshme.

DEMI

Po luftoni me pak nervozizëm. Ka tension në ajër dhe mes të mërkurës dhe të enjtes rrezikoni të humbni durimin, ndoshta për shkak të një marrëzie, qoftë edhe banale. Situata do të përmirësohet mes të shtunës dhe të dielës. Disonanca Hënë-Mars në 48 orët e ardhshme fton gjithashtu kujdes nga pikëpamja fizike. Nëse keni të bëni me një person të pakëndshëm ose nëse kohët e fundit ka pasur probleme në familjen tuaj, është mirë të përpiqeni të qëndroni të qetë.

BINJAKËT

Afërdita në shenjë prej disa ditësh duhet të kishte sjellë ndonjë histori interesante ose të zhbllokonte një projekt. Ju ndoshta jeni ende në negociata ose ka ende shumë për të bërë, por udhëtimi ka filluar. Mund të mbështeteni në Hënën e favorshme që do t’ju japë një vizion më pozitiv për të ardhmen, i cili mund të arrihet në një mënyrë të rëndësishme edhe në lidhje me punën me ide të reja për t’u vënë në lojë. Shijoni 48 orët e ardhshme.

GAFORRJA

E enjtja do të jetë një ditë çliruese pas dy ditësh të vështira. Dikush është ndjerë i harruar, i lënë mënjanë: ndoshta keni bërë shumë në punën tuaj, por në këmbim keni arritur pak. Dëshironi të hiqni gjithçka që keni brenda por nuk mundeni. Në këtë moment është më mirë të përqendroheni te dashuria: ndjenjat shpërblehen. Jeni shumë romantik dhe i ëmbël, edhe nëse ndonjëherë keni ftohtë, sepse keni shumë mendime në kokën tuaj. Në një moment kaq kaotik në jetën tuaj, është e rëndësishme të keni dikë pranë.

LUANI

Në këtë moment jeni mjaft intolerant dhe ndjeni njëfarë intolerance ndaj atyre që nuk bëjnë atë që thoni. Në ditët në vijim do të duhet të bëni kujdes, që të mos thoni shumë: jeni njerëz të fortë dhe kur zemëroheni rrezikoni të shpërdorini fjalët. Në dashuri, sipas horoskopit të Paolo Fox, duhet pak durim. Shmangni qëndrimin vonë, pasi trupi vuan. Jupiteri mbetet i favorshëm dhe ju jep një periudhë rritjeje: thjesht duhet t’i kushtoni vëmendje dy ditëve të ardhshme.

VIRGJËRESHA

Duhet të përpiqeni të afroheni më shumë me partnerin tuaj: kjo vlen për çiftet e reja, si dhe për ata që janë martuar prej kohësh. Ata që nuk kanë dyshime për vazhdimësinë e një dashurie duhet të përpiqen më shumë. Afërdita, nga ana e kundërt, në fund të muajit të kaluar ka krijuar shqetësim jo vetëm për ata në çift, por edhe për beqarët, të cilët nuk kanë mundur të gjejnë personin e duhur pranë tyre. Mos e humbni shpresën: nga e hëna situata do të përmirësohet dhe gjithçka do të jetë më e lehtë. Fundjava duhet jetuar në qetësi të plotë.

PESHORJA

48 orët e fundit kanë qenë pak të vështira, por tani ajo fazë duhet të përfundojë. Nuk është e sigurt që ka pasur një situatë krize, por janë ndjerë disa probleme dhe tani ndiheni shumë të brishtë. Muajt ​​e fundit, sipas horoskopit të Paolo Fox, kanë qenë paksa të rëndë: dikush ka pasur probleme dashurie. Tani është dashuria ajo që është sërish protagoniste: ata që janë ndier padrejtësisht të anashkaluar ose kanë përjetuar një konflikt për një kohë të gjatë që nga e shtuna, më në fund do të jenë në gjendje të bëjnë gjithçka të qartë.

AKREPI

Në 48 orët e ardhshme do të jetë e rëndësishme të numëroni deri në 10 përpara se të flisni. Ndonjëherë bëheni pak provokues, ju pëlqen të ngacmoni të tjerët për t’i nervozuar: megjithatë rrezikoni të thoni gjërat e gabuara. Mes të enjtes dhe të premtes mund të ketë disa shqetësime në familje. Fundjava nga ana tjetër do jetë më e mirë. Për momentin, shmangni vendosjen e tepërt të “mishit në zjarr” dhe qëndroni larg polemikave: vetëm në këtë mënyrë mund të përjetoni një fundjavë të qetë.

SHIGJETARI

Zakonisht jeni shumë novatorë dhe të hapur ndaj gjërave të reja, ndaj ju pëlqen gjithçka që i përket kësaj sfere. Sidoqoftë, ndonjëherë pala juaj “eksploruese” përplaset me rreziqe që do të ishte më mirë të mos i merrnin, ndaj përpiquni të gjeni një ekuilibër midis realitetit dhe ambicies. Tani, ndër të tjera, falë Jupiterit të favorshëm, problemet mund të menaxhohen me qetësi më të madhe edhe nëse nuk mund të bëni saktësisht atë që dëshironi. Po hyni në 48 orë që janë shumë të rëndësishme për ndjenjat dhe marrëdhëniet e punës: këshilla është të parashikoni kohët dhe të bëni gjithçka përpara të shtunës dhe të dielës, pasi fundjava do t’ju gjejë pak dembelë.

BRICJAPI

Prej disa kohësh nuk jeni ndjerë i konsideruar dhe i vlerësuar, por vazhdoni të punoni me qetësi sepse herët a vonë kënaqësitë do të vijnë. Nëse nuk është kështu dhe ndiheni veçanërisht të frustruar, mund të mendoni për një ndryshim të peizazhit. Në tre muajt e fundit disa gjëra kanë ndryshuar, për fat të keq për keq, dhe dikush duhet të përballet me pak pasiguri … e gjithë kjo reflektohet edhe në dashuri, sepse stresi është shumë i madh dhe agjitacioni është i dukshëm. Shpresa është, që në anën tuaj, të ketë një person që mund t’ju japë hapësirë ​​të mjaftueshme për veprim pa ju kufizuar shumë.

UJORI

Jeni shumë elektrikë në këtë periudhë dhe keni një dëshirë të madhe për të bërë, në këto kushte psiko-fizike keni një shans të mirë për të lëvizur jetën tuaj dhe për të ndërmarrë (ose për të vazhduar) përvoja të ndryshme nga zakonisht. Jeni lodhur duke bërë atë që bëjnë të gjithë, “gjërat normale” klasike dhe shpirti juaj i kundërt bastian po ndihet. Dëshira për risi dhe risi do të ndihet veçanërisht në fundjavë, surpriza dhe takime të këndshme mund të shihen në horizont.

PESHQIT

Fundjava e ardhshme do të jetë interesante në fushën sentimentale. Në pjesën e dytë të muajit do të mbërrijnë “rrahjet e zemrës”: nëse keni një histori të mirë që ka ngelur pas nga e hëna, ajo do të fillojë të rikuperohet, nëse në vend të kësaj, kur keni të bëni me një person që nuk mund ta duroni ose që nuk është në anën tuaj, ka ardhur koha të flisni dhe t’ia thoni. Në këtë moment, sigurisht më mirë se në javët e fundit, një projekt i mirë është gati të nisë: përpiquni të jeni më të qetë ose rizbuloni krijimtarinë tuaj, një faktor që shpesh ka bërë diferencën!