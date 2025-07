Gjyqi i rrallë në Tiranë, e moshuara 82-vjeçare gjobitet sepse ushqen macet e rrugës

Në foton e mësipërme janë macet që i kanë hapur probleme me autoritetet strehueses së tyre, Irinit.

82-vjeçarja jeton në Tiranë dhe ushqen e strehon jo vetëm macet e saj, por edhe të braktisura. Por, një përkushtim i tillë nuk është pritur mirë nga Agjencia e Mbrojtjes së konsumatorit në bashkinë e Tiranës që e ka gjobitur të moshuarën me 10 mijë lekë.

Kundërvajtja që ka kryer Irini është ndotja akustike, e ndaj me këtë arsyetim ajo është urdhëruar në fletën e gjobës “Ti largojë menjëherë macet”.

Beteja e të moshuarës që refuzon të paguajë gjobën e pço ashtu të heqë dorë nga macet, ka përfunduar në gjykatën administrative me një padi të rrallë, të cilën e shpjegon për TCH avokatja e saj.

“Sipas Agjencisë për Mbrojtjen e Konsumatorit ka shqetësuar publikun dhe qytetarët macen dhe për këtë arsye kanë vendosur një gjobë kundravajtje administrative të pambështetur në ligj dhe në provë. Pas procesverbalit rezultonte se është konstatuar nga Agjencia për Mbrojtjen e Konsumatorit dhe jo nga ankesat e qytetarëve. Megjithatë, në raste të tilla nuk duhet të ketë masa me dënim, por duhet të ketë mbrojtje, sepse ka ligje të posaçme. Dhe Agjencia për Mbrojtjen e Konsumatorit nuk mund të dënojë personat që kujdesen për to, por personat që nuk kujdesen.”

E moshuara i thotë gjykatës administrative se nuk ekziston asnjë ligj që ndalon mbajtjen e maceve, me të cilat Irini jeton dhe u jep dashuri

Gjykata administrative ka hedhur shortin dhe pritet të shqyrtojë në mënyrë të përshpejtuar kërkesën paraprake për sigurim padie, që është mos pagim i gjobës derisa çështja të shqyrtohet në themel.

Njihuni me Irinin. Është 82 vjeçe dhe jeton me macet. 82-vjeçarja jo vetëm jeton me to, por ushqen edhe kafshët e braktisurat./TCH