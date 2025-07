Më shkoi kredia dyfish tek "kredo.al", qytetari denoncon tek Berisha: Po më persekutojnë me gjithë familjen

Sali Berisha ka publikuar denoncimin e nje qytetari nga Puka i cili thote se kompanite e kredive te vogla po e cojne drejt vetevrasjes pasi nuk ka paguar kestin.

Sipas qytetarit, ai ka marre 2.5 milione leke ndersa tani detyrimi i ka shkuar sa dyfishi i shumes plot 5.2 milione leke.

Pasi nuk ka paguar kestin per nje muaj, qytetari thote se kompanite e mikro kredive po telefonojne gjithe fisin e tij, prinderit dhe familjaret e tjere me qellim qe te marrin parate qe kerkojne.

Denoncimi:

E dërgojnë drejt fatalitetit!

Dënoj me forcën më të madhe indiferencën e narkoshtetit!

Lexoni denoncimin e qytetarit për mikrokreditë!

Pershendetje Doktor Berisha. Jam nje qytetar nga qyteti i pukes dhe dua te bej nje ankese, per 2 filiale mikrokredit , iute kredit dhe kredo.al , kam marrur tek keto kredi dhe ma moren shpirtim kam marr 3.5 miljon te vjetra tek njera, si ka mundesi qe japin dhe pa sigurime pa mardhenie pune dhe pastaj vendosin lakun ne fyt, me kan mbyt sakatuar, me letra permbarimi me cdo gje, vetem banka nuk jane keto. Keto jane leke me fajde. Me shkaterruan totalisht.

A ka mundesi ta besh nje shkrim nje ankese apo dicka verifiko dhe shiko se na shkaterruan me presione kompanit permbaruese, po me qojne drejte vetevrasjes.

Ca jan keto filiale, qe mire qe me mua merren por telefonojn familjarwt vllezer motra gru , nanen baben, une jam nda me familjen qe 10 vite. Te lutem bej dicka sepse nuk jam i pari na shkaterruan fare, a i vra para spakut burri huaj beri vetvrasje sepse e shkaterruan keto banka.

Kam marrur 2.5 miljon dhe e kam len 35 dit pa paguar kestin e par dhe me ka shku kredia totale 5.2 miljon , dhe ma kane kaluar me studjo ligjore studjo ligjore fut dhe 30 perqind te principalit te mbetur qe domethen miljona leke pa fund

Me kan shkatrru pom qojn drejt vetvrasjes