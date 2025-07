Prokuroria në Stamboll kërkon dënimin me 8 vjet e 9 muaj burg për kryebashkiakun Imamoglu

Prokuroria në Stamboll ka propozuar një dënim me 8 vjet e 9 muaj burg ndalim të aktivitetit politik për kryebashkiakun Ekrem Imamoglu lidhur me rastin e diplomës së supozuar të falsifikuar.

Pas një hetimi të ndërlikuar gjyqësor, bazuar kryesisht në dëshmitë e informatorëve sekretë, aktakuza u publikua sot nga Zyra e Prokurorit të Stambollit në rastin e diplomës së dyshuar të falsifikuar të Ekrem İmamoğlu , të cilën ai e mori 31 vjet më parë.

Marsin e kaluar, İmamoğlu u shkarkua nga detyrat e tij si Kryetar i Bashkisë Metropolitane të Stambollit dhe më 19 mars u dërgua në burgun në Silibria, jashtë Stambollit. Dy ditë më parë, ai arriti 100 ditë burg, një datë që u bë rast për një proteste të madhe jashtë Bashkisë së Stambollit, ku kreu i partisë kryesore të opozitës, Özgür Özel, në një fjalim veçanërisht të ashpër, e quajti presidentin turk një "udhëheqës junte".

Paraburgimi i gjatë i Imamoglus kishte shkaktuar protesta, si dhe frikë se dënimet me të cilat do të përballej do të çonin në përjashtimin e tij nga politika. Aktakuza e publikuar sot i konfirmon këto frikëra.

Teksti nga Prokuroria e Stambollit thotë se "Ekrem Imamoglu e mori diplomën përmes mashtrimit dhe mori pjesë në krimin e falsifikimit të njëpasnjëshëm".

Aktakuza iu dërgua Gjykatës Penale të Shkallës së Parë. Në përgjigje të vendimit, avokati i Imamoglus, Mehmet Pehlivan, i cili është në paraburgim, ngriti një padi në Gjykatën e 5-të Administrative duke kërkuar një “pezullim të ekzekutimit”.

Dekani i Shkollës së Administrimit të Biznesit në Universitetin e Stambollit, i cili kishte deklaruar se "nuk kishte parregullsi" në lidhje me diplomën e Imamoglus, dha dorëheqjen nga pozicioni i tij për shkak të "problemeve shëndetësore".

Rasti Imamoglu do të ringjallë ndjenjën e padrejtësisë që ndiejnë një pjesë e madhe e mbështetësve të ish-kryetarit të bashkisë, ndërsa analistët turq parashikojnë se gjyqësori turk tani mund ta kthejë vëmendjen nga udhëheqësi i opozitës Özgür Özel për mungesë respekti ndaj presidentit turk.