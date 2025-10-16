Gjendet i vetëvarur në banesën e tij 41-vjeçari në Laç
Lajmifundit / 16 Tetor 2025, 13:29
Aktualitet
Një ngjarje e rëndë është regjistruar mëngjesin e sotëm në Laç.
Rreth orës 06:40, familjarët kanë gjetur pa shenja jete në banesën e tij shtetasin B.Z., 41 vjeç.
Sipas informacionit paraprak nga policia, nga veprimet e para hetimore dyshohet se 41-vjeçari i ka dhënë fund jetës duke u vetëvarur.
Në vendngjarje ndodhet grupi hetimor, i cili po punon për sqarimin dhe dokumentimin e plotë të rrethanave që çuan në humbjen e jetës së tij.