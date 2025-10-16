EMRAT/ Lëvizje në Policinë e Korçës, shefi i komisariatit transferohet në Peqin! Kush e zëvendëson
Lajmifundit / 16 Tetor 2025, 13:22
Aktualitet
Nisin lëvizjet në policinë e qarkut Korçë.
Mësohet se lëvizja e parë është bërë nga Devolli, ku shefi i komisariatit të këtij rrethi është transferuar në detyrën e shefit të komisariatit të policisë Peqin.
Në vend të tij u caktua nënkomisar Bilbil Lita, i cili deri më sot mbante detyrën e shefit të komisariatit Peqin.
Transferimi i dy drejtuesve të komisariateve të policisë është zyrtarizuar mëngjesin e sotëm në DVP Korçë. Pritet të shihet nëse do të ketë lëvizje të tjera në juglindje.