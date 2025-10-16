Votimi në Gjykatën e Lartë për Naureda Llagamin në Kushtetuese, zbulohet audio për votën e pavlefshme
Pikëpyetjet për përzgjedhjen e anëtarit të ri të Kushtetueses vazhdojnë.
Top Channel ka siguruar audion dhe procesverbalin e mbledhjes së posaçme të Gjykatës së Lartë më datë 30 shtator, ku ishin të pranishëm 15 anëtarë për të votuar kandidatët, materiale të cilat nuk përputhen plotësisht.
Hijet e dyshimit shtohen për votimin, ku u shpall fitues për vakancën, gjyqtari i Gjykatës së Lartë Asim Vokshi me 6 vota, ndonëse Naureda Llagami mori 3 vota më shumë se ai, por njëra nuk u quajt e vlefshme, duke pamundësuar arritjen e kriterit të 3/5 të votave për emërimin.
Në procesverbal shihet mungesa e zbardhjes së plotë të audios me zërat kundërshtues të gjyqtarëve që nuk pranojnë vlerësimin si të pavlefshëm në fletën e votimit për kandidaten më të votuar, Naureda Llagamin.
Nuk është pasqyruar as ndërhyrja e kryetarit Sokol Sadushi që i mbyti zërat dhe ju dha të drejtën e vlerësimit sekretarëve. Por nga çfarë dëgjohet në audio, Top Channel sjell diskutimin e plotë.
Anisa Kulo (kancelarja): “Përsa i përket një fletë votimi, ku një nga shkaqet e pavlefshmërisë së votimit është çdo shenjë tjetër përveç shenjës së votimit, do të konsiderohet e pavlefshme. Komisioni e vlerëson të pavlefshme këtë fletë votimi, dhe për hir të transparencës, te numri 2 është bërë një shenjë tjetër përveç shenjës së votimit.”
Gjyqtarët: “E vlefshme, është po te numri 2 shenja.”
Anisa Kulo (kancelarja): “Po, meqë është një nga shkaqet përveç shenjave, asnjë lloj shënimi tjetër.”
(Zhurmë)
Sokol Sadushi: “Ju lutem, e ka komisioni fletën në dorë, asnjë nga anëtarët nuk ka të drejtë të konsultohet. Komisioni le të vendosë. Atëherë opinioni… vendimi juaj?”
Anisa Kulo (kancelarja): “Vendimi ynë është të konsiderohet i pavlefshëm kjo fletë votimi!”
Në padinë e ngritur nga Naureda Llagami te Gjykata Administrative deri te vetë Gjykata Kushtetuese, ku kërkon pezullimin e zbatimit të vendimit dhe deklarimin e rezultatit të votimit në favor të saj, ajo cilëson vendimmarrjen e marrë nga Komisioni Teknik të përbërë nga kancelarja e gjykatës, kryesekretari dhe një sekretare gjyqësore si procedurë të parregullt dhe jo të parashikuar në ligj.
“Nëse ka dyshime për një votë të pavlefshme, nuk mund të jetë struktura kompetente Komisioni i votimit për shpalljen e kësaj vote të tillë. Çështja duhet t’i shtrohet Mbledhjes së Përgjithshme të Gjyqtarëve dhe të ketë një vendimmarrje të vetë gjyqtarëve për pavlefshmërinë apo jo të kësaj vote”.
Gjyqtarja Naureda Llagami bën paralelizmin me Kodin Zgjedhor dhe përshkruan qartësinë e vullnetit të votuesit për emrin e saj.
“Fleta e votimit e konsideruar e pavlefshme nga komisioni përkatës ka të qartë zgjedhjen e bërë për kandidaten Naureda Llagami. Shënimi është bërë vetëm në rreshtin përkatës, nuk del asnjë vijë e shënimit tek rubrikat e kandidatëve të tjerë, dhe për pasojë nuk është votuar për më shumë se një kandidat. Ndërkohë që vendosja e rrethit tek numri 2 veçse përforcon zgjedhjen e qartë dhe që nuk cënon me zgjedhjen e asnjë kandidati tjetër. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në rast identik kur ka këto dy shenja, në të njëjtën mënyrë dhe formë në një fletë votimi për një subjekt zgjedhor, i ka konsideruar në Manualet e tij të Punës për vlerësimin e votave si vota të vlefshme të dhëna në favor të subjektit zgjedhor përkatës”.
Rasti i shpalljes së pavlefshme të votës në përzgjedhjen e anëtarit të Gjykatës Kushtetuese është një sfidë për integritetin e sistemit gjyqësor shqiptar. Ndaj pyetjet kanë mbetur ende pa përgjigje… A do të triumfojë forma mbi përmbajtjen, procedura mbi ligjin, dhe administrata mbi gjykatësit? Fjalën e fundit e ka Gjykata Kushtetuese.