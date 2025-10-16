LEXO PA REKLAMA!

Rrëzohet kërkesa e PD për rezolutë për genocidin në Kosovë, ja çfarë u votua sot në Kuvend

Lajmifundit / 16 Tetor 2025, 18:03
Politikë

Rrëzohet kërkesa e PD për rezolutë për genocidin

Gjatë seancës së sotme plenare (16 tetor 2025) Kuvendi nuk votoi kërkesën e Partisë Demokratike për një rezolutë mbi genocidin serb në Kosovë.

Ajo çfarë votoi Kuvendi sot ishte:

Raporti i veprimtarisë së Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për vitin 2024.

73 vota pro, 2 kunder, 0 abstenim

Raporti i veprimtarisë së Institutit të Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit në Shqipëri për vitin 2024.

73 vota pro

Raporti i veprimtarisë së Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi për vitin 2024.

73 vota pro, 1 kundër

Projektligji “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”

73 vota pro, 9 kundër

Projektvendimi “Për ngritjen e Komisionit të Posaçëm Parlamentar për Shqyrtimin dhe Përzgjedhjen e Kandidaturave të Komisionit Rregullator të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve”

73 vota pro, 1 kundër

