Rrëzohet kërkesa e PD për rezolutë për genocidin në Kosovë, ja çfarë u votua sot në Kuvend
Gjatë seancës së sotme plenare (16 tetor 2025) Kuvendi nuk votoi kërkesën e Partisë Demokratike për një rezolutë mbi genocidin serb në Kosovë.
Ajo çfarë votoi Kuvendi sot ishte:
Raporti i veprimtarisë së Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për vitin 2024.
73 vota pro, 2 kunder, 0 abstenim
Raporti i veprimtarisë së Institutit të Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit në Shqipëri për vitin 2024.
73 vota pro
Raporti i veprimtarisë së Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi për vitin 2024.
73 vota pro, 1 kundër
Projektligji “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”
73 vota pro, 9 kundër
Projektvendimi “Për ngritjen e Komisionit të Posaçëm Parlamentar për Shqyrtimin dhe Përzgjedhjen e Kandidaturave të Komisionit Rregullator të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve”
73 vota pro, 1 kundër