Fonde të reja nga BE për Shqipërinë, Maqedoninë e Veriut dhe Malin e Zi! Vendi ynë merr këstin e parë prej 99.3 milionë eurosh
Komisioni Europian ka ndarë fonde për Shqipërinë, Malin e Zi dhe Maqedoninë e Veriut si pjesë e planit të rritjes së BE-së për Ballkanin Perëndimor.
Pagesat bëhen në disa etapa, bazuar në reformat që këto vende kanë zbatuar për t’u përshtatur me standardet e BE-së.
Shqipëria do të marrë këstin e parë prej 99.3 milionë eurosh, prej të cilave 46.2 milionë euro do të paguhen direkt në buxhetin e shtetit, ndërsa pjesa tjetër do të mbështesë projekte infrastrukturore përmes Kornizës së Investimeve për Ballkanin Perëndimor (WBIF).
Mali i Zi do të marrë këstin e dytë prej 8.1 milionë eurosh, përfshirë 3.8 milionë euro që do të shkojnë direkt në buxhetin shtetëror dhe pjesa tjetër për projekte infrastrukturore përmes WBIF.
Maqedonia e Veriut do të marrë këstin e dytë prej 16 milionë eurosh, me 7.4 milionë euro të drejtuara në buxhetin shtetëror dhe pjesën tjetër për projekte infrastrukturore përmes WBIF.
Pas miratimit nga Bordi i WBIF, këto fonde do të mbështesin projekte infrastrukturore në sektorë si transporti i qëndrueshëm, energjia e pastër, zhvillimi dixhital dhe i kapitalit njerëzor, në bashkëpunim të ngushtë me partnerët e Ballkanit Perëndimor dhe institucionet financiare ndërkombëtare.
Që nga fillimi i Planit të Rritjes për Ballkanin Perëndimor, shumat totale të disbursuara arrijnë në 99.3 milionë euro për Shqipërinë, 18.3 milionë euro për Malin e Zi dhe 25 milionë euro për Maqedoninë e Veriut.
Plani i Rritjes nxit përgatitjet e partnerëve të zgjerimit për anëtarësimin në BE, duke sjellë përfitime para integrimit të plotë, gjë që përshpejton procesin e zgjerimit dhe rritjen e ekonomive të tyre.
Gjithashtu, Shqipëria, Mali i Zi dhe Maqedonia e Veriut, së bashku me Moldavinë, janë partnerët e parë kandidatë për BE që do të bashkohen në skemat e Zonës së Vetme të Pagesave në Euro (SEPA).
Një zhvillim historik, sipas Komisionit, që do të bëjë transaksionet në euro mes këtyre katër partnerëve dhe Bashkimit Europian më të sigurta, më të shpejta dhe më të lira, me një kursim potencial deri në 500 milionë euro për qytetarët dhe bizneset.
“Sot festojmë rezultatet konkrete që përpjekjet tona të vazhdueshme për integrimin gradual të vendeve kandidate po sjellin për qytetarët dhe bizneset e tyre. Puna jonë nuk ndalet këtu,” u shpreh komisionarja e BE-së për Zgjerimin, Marta Kos.