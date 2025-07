‘Gjak për gjak’/ Vrasja e shqiptarit gjatë grabitjes në Itali, mesazhet e forta në rrjetet sociale

Hetimet e Prokurorisë së Vallo della Lucania po thellohen. Nën hetim janë vetë Aurelio Valiante, që dyshohet se qëlloi me armë ndaj grabitësve; vëllai i tij, M. Valiante, i cili dyshohet se ndihmoi për fshehjen e trupit të pajetë në një fuçi vere të mbuluar me degë dhe barishte; dhe Xhuijan Curti, 27-vjeçari shqiptar, shok i Rusi-t, aktualisht në gjendje të rëndë në spitalin Cardarelli në Napoli.

Një bashkëpunëtor i tretë i dyshuar është ende në arrati dhe po kërkohet nga autoritetet.

Të martën do të kryhet autopsia nga mjeku ligjor Francesco Lombardo. Ekspertiza do të jetë vendimtare për të përcaktuar nëse Rusi është qëlluar nga përpara apo nga pas – një element kyç për të vlerësuar nëse kemi të bëjmë me mbrojtje të ligjshme apo vrasje të qëllimshme.

Përveç hetimeve balistike dhe atyre penale, autoritetet italiane tashmë janë përqendruar edhe në monitorimin e thirrjeve për hakmarrje që qarkullojnë në rrjete sociale. Kjo ngjarje ka tronditur jo vetëm komunitetin lokal, por edhe opinionin publik në të dyja vendet, duke rritur frikën se tensionet mund të përshkallëzohen përtej një rasti të izoluar.