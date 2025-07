I pasigurt dhe posesiv, dhjetë gjëra që duhet të dini nëse jeni duke u takuar me një Luan

Të gjitha shenjat e horoskopit vijnë me një listë cilësish të mira dhe të këqija, dhe Luanët nuk bëjnë përjashtim. Pra, nëse ndodh të jeni në një lidhje me një, lexoni më poshtë disa gjëra që duhet t’i mbani mend.

Ata janë besnikë kur duan të jenë.

Nëse mund ta thyesh murin e egos së tyre dhe t’u përkushtohesh, ata do të të qëndrojnë pranë pavarësisht gjithçkaje. Luanët janë partnerë dhe bashkëpunëtorë tepër inkurajues dhe mbështetës. Sigurohuni që t’ua ktheni dashurinë dhe vëmendjen që ju japin në marrëdhënie, në mënyrë që ata të mos ndalen kurrë së qeni aty për ty.

Ata janë të sigurt dhe të drejtpërdrejtë.

Luanët janë ndër shenjat më të sigurta, por edhe më të drejtpërdrejta. Nëse u pëlqen dikush, do ta shprehin këtë. Janë mjaft të drejtpërdrejtë dhe nuk besojnë se duhet t’ia “sjellin” personit tjetër atë që duan në një farë mënyre. Janë të ndershëm dhe ndonjëherë të papërpunuar, deri në atë pikë sa shumë njerëz i shohin si brutalë dhe mizorë.

Romantikë të lindur

Ata e duan dashurinë dhe nuk e fshehin atë. Të njohur për krenarinë dhe kalorësinë e tyre, Luanët do të bëjnë gjithçka që ju të kaloni mirë. E vetmja gjë që kërkojnë në këmbim është vlerësimi dhe vëmendja juaj.

Mbretërit e dramës

Ashtu siç e duan vëmendjen dhe lajkat, e duan edhe dramën dhe nuk do të hezitojnë ta tregojnë atë. Nëse po dilni me një Luan, jini të duruar me këtë pjesë dhe nëse ndjeni se po ju “kapin”, rrisni dramën, ata do ta shijojnë fshehurazi.

Ata vazhdimisht kërkojnë vëmendje.

Ata duan të jenë në qendër të vëmendjes. Ndihen në siklet kur dikush tjetër gëzon vëmendjen dhe përpiqen gjithmonë të jenë në qendër të vëmendjes. Ata besojnë se meritojnë vetëm më të mirën, ndërkohë që gjithmonë justifikojnë egoizmin e tyre. Në një marrëdhënie me ta, përpiquni të mos i ofendoni, sepse është diçka që ata e urrejnë.

Ambicioz dhe konkurrues

Dihet që Luanët janë ambiciozë dhe kanë një dëshirë të fortë për pushtet dhe autoritet. Në marrëdhëniet e tyre, ata kërkojnë njerëz që mbështesin dhe inkurajojnë ëndrrat e tyre, pa i penguar. Kur i vënë sytë nga diçka, bëhen të pamëshirshëm dhe mjaft agresivë. Ata kanë nevojë për pak hapësirë për të funksionuar në këtë fushë dhe është mirë t’u jepni pak, nëse jeni në një lidhje me ta.

I pasigurt dhe posesiv

Luanët kanë tendencë të jenë mjaft të pasigurt emocionalisht. Ata kanë vazhdimisht frikë se mos shfrytëzohen ose tradhtohen. Kjo është arsyeja pse bëhen xhelozë dhe posesivë. Ata kërkojnë vëmendje të vazhdueshme dhe duan të jenë përparësia juaj. Ata kërkojnë vlerësim dhe urrejnë lojërat e xhelozisë – nëse përpiqeni t’i bëni xheloz, po kërkoni telashe.

Ata kanë një temperament të zjarrtë.

Jo vetëm sepse i përkasin shenjave të zjarrit. Temperamenti i tyre është shpërthyes dhe nëse gjërat bëhen intensive, zgjidhja më e mirë është të tërhiqen, duke u dhënë kohë dhe hapësirë për të menduar.

Më të mirët në debate

Ata janë të zhvilluar intelektualisht dhe dinë si të pozicionohen në një bisedë. Nëse ndonjëherë e gjeni veten në një dialog me ta, përgatituni për një bisedë të gjatë dhe plot argumente, të cilën ata nuk do ta braktisin lehtë.

Udhëheqës të aftë

Luanët janë të pavarur dhe vizionarë, prandaj mund të bëhen udhëheqës të shkëlqyer. Atyre u pëlqen të marrin pozicione me përgjegjësi dhe nuk u pëlqen t’u thuhet se çfarë të bëjnë. Pra, nëse po dilni me një Luan, përgatituni të ndiqni vizionin e tij dhe t’i jepni mundësinë të marrë vendime.

Nëse jeni në një lidhje ose dëshironi të jeni në një lidhje me një Luan, mos harroni se do t’ju duhet të lini mënjanë egon tuaj dhe të jeni të duruar me shumë teka. Por mos harroni gjithashtu se jeta juaj do të jetë e mbushur me aventura, luks dhe surpriza.