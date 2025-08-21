LEXO PA REKLAMA!

Fyente dhe përndiqte në rrjetet sociale kolegun dhe familjarët e tij, në pranga 61-vjeçari, punonjësi i bashkisë së Fushë Arrëzit

Lajmifundit / 21 Gusht 2025, 12:55
Policia e Fushë Arrëzit prangos 61-vjeçarin, punonjës i bashkisë lokale, pas kallëzimit të bërë nga një koleg i tij. Sipas denoncimit, i riu 38-vjeçar dhe familjarët e tij janë përndjekur dhe fyer në mënyrë të përsëritur përmes rrjeteve sociale.

Autoritetet thonë se 61-vjeçari akuzohet edhe për shpërdorim detyre dhe falsifikim dokumentesh zyrtare. Ai është vënë nën hetim dhe rasti po ndjek procedurat ligjore përkatëse.

“Specialistët për Hetimin e Krimeve të Stacionit të Policisë Fushë Arrëz arrestuan shtetasin P. L., 61 vjeç, banues në Fushë Arrëz, punonjës i bashkisë Fushë Arrëz, pasi ka kallëzuar shtetasi A. D., 38 vjeç, punonjës i bashkisë Fushë Arrëz, se 61-vjeçari, në mënyrë të përsëritur, ka fyer dhe ka përndjekur në rrjete sociale, 38-vjeçarin dhe familjarët e tij, si dhe ka shpërdoruar detyrën dhe falsifikuar dokumente zyrtare. Vijojnë hetimet mbi këtë kallëzim”, njofton policia.

