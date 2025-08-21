LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Po largohej drejt Malit të Zi me hashash në makinë, arrestohet shqiptari nga Kosova në pikën kufitare të Muriqanit

Lajmifundit / 21 Gusht 2025, 12:47
Aktualitet

Po largohej drejt Malit të Zi me hashash në makinë, arrestohet

Policia Kufitare e Muriqanit në Shkodër ndaloi një automjet që po tentonte të kalonte kufirin drejt Malit të Zi, duke zbuluar brenda një sasi të vogël kanabisi. I ndaluari është A. E., 23 vjeç, banues në Kosovë.

Mjeti me të cilin po udhëtonte është bllokuar si provë materiale, ndërsa drejtori i operacionit i konsideroi veprimet si një tjetër sukses në parandalimin e trafikimit të drogës në kufijtë shqiptarë. A. E. është dërguar në pranga dhe po procedohet nga autoritetet për veprën penale të posedimit dhe trafikimit të lëndëve narkotike.

“Gjatë kontrollit, shërbimet e Policisë Kufitare i gjetën këtij shtetasi, një sasi lënde të dyshuar narkotike cannabis sativa. Në përfundim të veprimeve të kryera në bashkëpunim me specialistët e Seksionit për Hetimin e Narkotikëve të DVP Shkodër, shtetasi A. E., 23 vjeç, banues në Kosovë, u arrestua në flagrancë për veprën penale “trafikimi i narkotikëve””, tha policia vendore.

Pas veprimeve paraprake, materialet procedurale i kaluan Prokurorisë Shkodër, për veprime të mëtejshme.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion