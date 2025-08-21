Po largohej drejt Malit të Zi me hashash në makinë, arrestohet shqiptari nga Kosova në pikën kufitare të Muriqanit
Policia Kufitare e Muriqanit në Shkodër ndaloi një automjet që po tentonte të kalonte kufirin drejt Malit të Zi, duke zbuluar brenda një sasi të vogël kanabisi. I ndaluari është A. E., 23 vjeç, banues në Kosovë.
Mjeti me të cilin po udhëtonte është bllokuar si provë materiale, ndërsa drejtori i operacionit i konsideroi veprimet si një tjetër sukses në parandalimin e trafikimit të drogës në kufijtë shqiptarë. A. E. është dërguar në pranga dhe po procedohet nga autoritetet për veprën penale të posedimit dhe trafikimit të lëndëve narkotike.
“Gjatë kontrollit, shërbimet e Policisë Kufitare i gjetën këtij shtetasi, një sasi lënde të dyshuar narkotike cannabis sativa. Në përfundim të veprimeve të kryera në bashkëpunim me specialistët e Seksionit për Hetimin e Narkotikëve të DVP Shkodër, shtetasi A. E., 23 vjeç, banues në Kosovë, u arrestua në flagrancë për veprën penale “trafikimi i narkotikëve””, tha policia vendore.
Pas veprimeve paraprake, materialet procedurale i kaluan Prokurorisë Shkodër, për veprime të mëtejshme.