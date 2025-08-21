E rëndë, i biri i merr jetën grimieres së njohur
Një ngjarje e rëndë ka ndodhur këtë të dielë në Arlington, Virginia, ku Renee Baldwin, 57-vjeç, artiste e njohur flokësh dhe grimere në televizion, u qëllua për vdekje nga djali i saj, Logan Chrisinger, 27 vjeç, brenda apartamentit të saj rreth orës 8:30 të mëngjesit.
Sipas autoriteteve lokale, Baldwin u transportua menjëherë në spital, por plagët e marra ishin fatale dhe ajo ndërroi jetë. Djali i saj u arrestua menjëherë në vendngjarje dhe aktualisht akuzohet për vrasje të shkallës së parë, plagosje të rëndë me dashje dhe përdorim të armës së zjarrit gjatë kryerjes së krimit.
Hetuesit po punojnë për të zbardhur motivet e ngjarjes dhe për të sqaruar rrethanat që çuan në këtë tragjedi familjare. Ngjarja ka tronditur jo vetëm komunitetin e Arlingtonit, por edhe publikun amerikan, duke nxitur diskutime mbi dhunën brenda familjes dhe çështjet e sigurisë në shtëpi.
Baldwin ishte një figurë e njohur në botën e televizionit dhe e komunitetit të artit të flokëve, dhe vdekja e saj është përshkruar nga miqtë dhe kolegët si një humbje e madhe personale dhe profesionale. Logan Chrisinger mbetet në paraburgim, ndërsa autoritetet po vazhdojnë hetimet dhe po shqyrtojnë gjendjen e tij psikologjike.