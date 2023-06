Fotot/ Shkuan për të parë shtëpinë e djegur, këta janë babë e bir të vrarë sot në pritë

Këta janë babë e bir nga fshati Bruçaj i njësisë Pult të Dukagjinit që janë vrarë me armë zjarri pasditen e sotme.



57-vjeçari Gjokë Gurra dhe djali i tij Eduart Gurra, rreth 30 vjeç u ekzekutuan në pritë, teksa kishin shkuar për të parë banesën e tyre të djegur në fshatin Bruçaj pasi jetonin në Shkodër.





Banesa ishte djegur vetëm një natë më parë nga persona të paidentifikuar, me sa duket në një krim të planifikuar më herë me detaje. Ata janë qëlluar me armë zjarri dhe kanë vdekur në vend. I riu ishte baba i dy vajzave.

Forca të shumta policie janë nisur drejt vendit të ngjarjes, teksa në Shkodër janë vendosur patrulla në pikat hyrëse dhe dalëse.