FOTO/ Me kallashnikovë në duar, si pozonin për Tik Tok të rinjtë e arrestuar në Durrës

Më poshtë keni disa nga fotot e 6 personave të cilët u arrestuan nga policia e Durrësit për armëmbajtje pa leje. Personat në fjalë kryenin qitje gjatë natës me kallashnikov me qëllim që videot t’i postonin në rrjete sociale.

Në pranga ka përfunduar shtetasi Njazi Sula 56 vjeç, së bashku me djalin e tij 19-vjeçar Mirlind Sula të cilët akuzohen për veprat penale “Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe i municionit”.

Gjithashtu u arrestuan dhe shtetasit: Klivan Pepkolaj, 19 vjeç, Klajdi Jaku 20 vjeç, Aurel Toshi 18 vjeç, Andi Hajdarkolaj 19 vjeç dhe Eljos Toshi 19 vjeç, të gjithë banues në Tiranë, për veprën penale “Moskallëzimi i krimit”.

Në vijim të operacionit, u referuan materialet në Prokurori, ku nisi procedimi në gjendje të lirë dhe për një 17-vjeçar, për veprën penale “Moskallëzimi i krimit”.

Policia bën me dije se të rinjtë u ndaluan në flagrancë pas sigurimit të informacionit, se ata po përgatiteshin për të qëlluar në kodrën e fshatit Hamallaj, me armë zjarri që i posedonin pa leje, me qëllim postimin e videove në rrjetin social “TikTok”.

Euronews ka siguruar dhe fotot të të rinjve të cilët shihen duke pozuar me armë automatike në dorë.