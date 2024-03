Kim Kardashian tifoze në ndeshjet e grupit të Shqipërisë, shpenzon 200 mijë paund për Euro 2024

Aktivitetet e mëdha futbollistike tërheqin vëmendjen jo vetëm të tifozëve të thjeshtë, por edhe yjeve të njohur të botës së shoubiz. Dhe Euro 2024 do të jetë një “magnet” për emra të njohur që do të shfaqen në tribunat e stadiumeve, me disa prej tyre që përgatiten të shpenzojnë shuma marramendëse në këtë aktivitet.

Një prej tyre do të jetë Kim Kardashian, siç ka zbuluar tabloidi “The Sun”. Influencerja e famshme amerikane, do të udhëtojë në verë drejt Gjermanisë bashkë me dy djemtë e saj, Saint dhe Psalm, të cilët janë tifozë të çmendur futbolli.

Tabloidi britanik ka mësuar se ajo do të shpenzojë 200 mijë paund për të qenë e pranishme në shumë ndeshje të turneut, teksa ka zbuluar se disa prej tyre janë ato të grupit të Shqipërisë në Europian.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Ajo do të jetë e pranishme në ndeshjen Spanjë-Kroaci më 15 qershor, ndërsa një ditë më vonë do të jetë te Angli-Serbi. Portugali-Çeki është një tjetër ndeshje që ajo do të ndjekë në këtë turne, ashtu si Spanjë-Itali dhe Francë-Holandë në fazën në grupe, pa llogaritur pastaj ndeshjet me eliminim direkt deri në finalen e madhe në Berlin.

Kim ka prenotuar zonat VIP në stadiume për këto ndeshje, duke paguar nga 4 mijë paund për person, deri në 25 mijë paund për një kabinë në finalen e madhe.Megjithatë, skuadrat pjesëmarrëse në turne janë të paralajmëruara se bashke me Kim Kardashian, vjen edhe “mallkimi” i saj.

Në vitin 2023, gjatë një udhëtimi në Europë me fëmijët, ajo ndoqi ndeshjet e PSG dhe Arsenalit në stadium si mbështetëse me fanellën e tyre dhe të dy këto skuadra humbën. Edhe Roma regjistroi një seri humbjesh pasi Kim u shfaq me një fanellë të kësaj skuadre. Të gjithë në Gjermani janë të paralajmëruar