Florian Marku reagon pas humbjes së parë: Nuk justifikohem, do rikthehem më i fortë se kurrë

Florian Marku u mposht pas 13 fitoresh në boksin profesionist. Britaniku Chris Kongo mundi boksierin shqiptar mbrëmë, në duelin e vlefshëm për kategorinë e peshave të lehta.

Pas sfidës, reagoi Marku, me një postim në rrjetet sociale.

“Faleminderit Zotit per gjithcka si ne fitore por edhe ne humbje. Kam shume vite pa perjetuar dicka te tille ne karrieren time. E kisha harruar kete ndjenje, por dje nuk ishte nata ime, keshtu ishte e shkruajtur. Justifikimet sme pelqejne!

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Dua tju falenderoj nga zemra te gjithe ata qe ishin dje ne stadium dhe te gjithe ju qe me keni ndjekur nga ekrani! Do rikthehem me i forte se kurrë” – Shkruan Marku.