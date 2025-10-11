LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Fier, kanosi dhe fyeu kryesekretaren e gjykatës, procedohet në gjendje të lirë 75-vjeçari

Lajmifundit / 11 Tetor 2025, 10:03
Aktualitet

Fier, kanosi dhe fyeu kryesekretaren e gjykatës, procedohet në gjendje

Një 75-vjeçar në Fier është proceduar në gjendje të lirë për shkak se gjatë një përplasje verbale me kryesekretaren e gjykatës së shkallës së parë, e ka kanosur dhe fyer atë.

Policia e Fierit thotë se ndaj këtij rasti ka nisur procedimi i lirë. Arsyeja e përplasjes ka qenë shtyrja e seancës gjyqësore.

“Materialet iu referuan materialet në Prokurori, ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin V. H., 75 vjeç, banues në Fier, pasi dyshohet se për shkak të shtyrjes së një seance gjyqësore, ka kanosur dhe fyer Kryesekretaren e Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Fier”, thuhet në njoftimin e policisë.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion