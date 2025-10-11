Anëtare e grupit për vrasjen e Nikulajt / Britanikja Harriet Bridgeman :Ja pse nuk duhet të ekstradohem në Shqipëri
Harriet Bridgeman akuzohet nga Prokuroria e Lezhës si e përfshirë në grupin e vëzhgimit që çoi në vrasjen e Ardian Nikulajt në 2023. Procesi gjyqësor për aplikimin e saj për t’u ankuar ndaj vendimit të ekstradimit u zhvillua në Royal Court of Justice në Londër, ku avokatja e saj, Saoirse Townshend, paraqiti disa pretendime për të ndaluar ekstradimin.
Argumenti kryesor ishte se Bridgeman do të përballet me kushte të papranueshme në Shqipëri për shkak të problemeve të saj shëndetësore, duke theksuar se mungesa e infrastrukturës mjekësore përkatëse do të çonte në trajtimin çnjerëzor. Avokatja theksoi se Bridgeman vuan nga PTSD komplekse dhe depresion të moderuar deri në të rëndë, dhe se gjyqtari ka nënvlerësuar seriozitetin e përvojave të saj traumatike. Ajo kritikoi gjyqtarin për vendimin e tij që konstatonte se nuk ishte rrezik real për shkelje të të drejtave të saj, duke theksuar se ky qëndrim kishte pasoja të drejtpërdrejta mbi trajtimin që do të merrte në Shqipëri.
Për më tepër, Townshend e vuri theksin në mënyrën se si sistemi penal shqiptar, përfshirë spitalin e burgut të Tiranës, nuk është i aftë për të ofruar kujdesin e nevojshëm për shëndetin mendor të Bridgeman. Mungesa e mundësive për terapi të të folurit, veçanërisht për një shtetase britanike që nuk flet shqip, mund të përkeqësojë gjendjen e saj.
Edhe rreziku i vetëvrasjes u diskutua. Avokatja e saj nënvizoi se Bridgeman kishte bërë disa përpjekje vetëvrasjeje në të kaluarën dhe se ndarja nga vajza e saj, e cila ka qenë një faktor mbrojtës, do ta rritte rrezikun e një tjetër tentative.
Në përfundim, Townshend kritikoi mungesën e informacionit në lidhje me kujdesin shëndetësor të nevojshëm për Bridgeman në rast ekstradimi, duke kërkuar që ky informacion të merrte prioritet në vendim.