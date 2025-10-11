Ekstradohet nga Spanja Juxhin Draxhi, pjesë e grupit të Visit të Pojës, i fundit që takoi Miklovan Dakajn
TIRANË – Juxhin Drazhi, 34-vjeçari i shpallur në kërkim ndërkombëtar nga SPAK për trafik droge në kuadër të operacionit të koduar “Ura”, është ekstraduar nga Spanja pas arrestimit më 8 gusht.
Në prill, GJKKO me kërkesë të SPAK, caktoi për 34-vjeçarin masën e sigurisë “arrest në burg” për trafikim të lëndëve narkotike në Norvegji dhe Belgjikë si dhe pjesëmarrje në një grup të strukturuar kriminal.
Drazhi ishte pjesë e grupit të Elvis Doçit, i njohur edhe si Visi i Pojës. Drazhi u arrestua nga autoritetet spanjolle në një shtëpi luksoze në Almuñécar (Granada) në të cilën konstatuan se po merreshin masa të shumta sigurie. Shtëpia ishte në një terren të lartë, që i lejonte të monitoronte mjedisin përreth dhe ndërhyrjet e policisë.
Më herët SPAK i sekuestroi 34-vjeçarit Juxhion Drazhit edhe firmën ‘Majestic Construction’ dhe 9 prona në kuadër të këtij operacioni. “Ura” kishte në fokus tre grupe të krimit të organizuar, me aktivitet të gjerë në trafikimin ndërkombëtar të drogës, kokainë e heroinë, pastrim parash dhe shpërdorim detyre.
34-vjeçari rezulton edhe personi i fundit që ka takuar Miklovan Dakajn, i cili rezultonte i zhdukur që prej muajit maj dhe u gjet i vdekur në fillim të shtatorit në Marbella të Spanjës.