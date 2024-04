“Fast & Furious” me “Porche”, shqiptari në Itali përplaset me disa makina dhe humb jetën

Një aksident i rëndë ka ndodhur mbrëmjen e djeshme në Brescia të Italisë, ku një shqiptar 32 vjeçar ka humbur jetën pasi u përplas me disa automjete të tjera.

Sipas mediave italiane, i riu me origjinë shqiptare, i lindur në Verona të Italisë, po udhëtonte me shpejtësi të madhe me automjetin tip “Porsche” kur u përplas me disa automjete të tjera dhe shkaktoi plagosjen e 7 personave.

Gruaja që ishte në makinë me shqiptarin ka mbetur e plagosur rëndë.