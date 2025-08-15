Samit dhe protestë, banorët e Alaskës dalin në rrugë në mbështetje të Ukrainës
Banorët e Anchorage në Alaska dolën në rrugë për të shprehur mbështetjen e tyre ndaj Ukrainës, ndërsa presidenti i SHBA-së Donald Trump dhe presidenti rus Vladimir Putin po zhvillojnë sot një takim të rëndësishëm për të diskutuar konfliktin në Ukrainë.
Protestuesit mbajtën flamuj ukrainas dhe pankarta, ndërsa numri i tyre u rrit gradualisht, duke u shtrirë përgjatë një autostrade kryesore në qytet. Makina që kalonin gjithashtu sinjalizonin mbështetjen e tyre për Ukrainën.
Demonstrata u organizua nga organizata për drejtësi sociale “Stand Up Alaska”, e cila postoi në mediat sociale më parë këtë javë: “Komunitetet e Alaskës janë të bashkuara. Ne nuk duam kriminelë lufte këtu lart.”
Një banderolë e madhe e mbajtur nga rreth dhjetë persona shkruante: “Ukraina dhe Alaska - Rusia kurrë më!”
Aktivistët dhe banorët e zonës u angazhuan për të treguar solidaritetin e tyre dhe për të kërkuar paqe, ndërsa takimi mes Trump dhe Putinit pritet të vendosë bazën për një samit të mundshëm të dytë, ku mund të përfshihen edhe udhëheqësit evropianë dhe presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky.