Sot takimi historik Trump-Putin në Alaska, zbardhet agjenda
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, dhe presidenti rus, Vladimir Putin, zhvillojnë sot takimin e tyre historik në Anchorage, Alaska, një samit të paralajmëruar disa javë më parë, me fokus kryesor përfundimin e luftës në Ukrainë.
Shtëpia e Bardhë ka konfirmuar oraret e Presidentit Trump: ai do të largohet nga Shtëpia e Bardhë në orën 6:45 EDT (11:45 BST) dhe do të mbërrijë në Anchorage. Rreth nëntë orë më vonë, në orën lokale 11:00 (8:00 BST), Trump dhe Putini do të fillojnë diskutimet rreth konfliktit në Ukrainë. Pas gati shtatë orësh bisedimesh, presidenti amerikan do të largohet nga Anchorage në orën 17:45 lokale (2:45 BST).
Trump la të kuptohej dje se mund të organizohet një samit i dytë, ku do të ftoheshin edhe udhëheqës evropianë dhe, sipas tij, duhet të marrë pjesë edhe presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky. “Do të kemi një takim me presidentin Putin, presidentin Zelensky, mua, dhe ndoshta disa udhëheqës evropianë. Ndoshta jo,” tha Trump në Shtëpinë e Bardhë.
Sipas tij, takimi i sotëm shërben kryesisht për të vendosur bazën për një samit të mundshëm të dytë. Fokus i diskutimeve do të jetë lufta e Rusisë kundër Ukrainës, e cila ka vazhduar që nga shkurti i vitit 2022, kur Rusia nisi sulmin në shkallë të plotë ndaj fqinjit të saj.
Gjatë fushatës zgjedhore, Trump premtoi se do të përfundonte luftën shpejt. Ai gjithashtu deklaroi se beson se Putini dhe Zelensky do të arrijnë një marrëveshje paqeje. Kur u pyet për mundësinë e reduktimit të trupave të NATO-s në Evropë për t’iu përshtatur Rusisë, presidenti tha se një propozim i tillë nuk i ishte paraqitur ende.