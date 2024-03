Abuzimet me tenderin e naftës, Granit Gjana zyrtarisht nën akuzë nga SPAK

Ish nën-kryetari i Bashkisë së Kukësit Granit Gjana është vënë zyrtarisht nën akuzë për vepren shkelje të barazisë në tendera.

Hetusit kanë zbuluar se Gjana ka konsumuar këtë veper penale në dy rastë.

Një nga tenderat ka të bëjë me një kallzim më 22 Maj nga Florian Cungu.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Ky i fundit është administrator i shoqërisë që humbi tenderat me vlerë 21 milionë lekë, pasi Bashkia Kukës nuk i dha dokumentet.

SPAK thotë se Gjana e ka penguar garuesin “Ufo Cengu” sh.p.k, në mënyrë të padrejtë, duke mos lëshuar dokumentin bashkiak, mungesa e të cilit solli skualfikimin nga dy procedurat e tenderit të karburanti.

Tashmë dosja në ngarkim të tij do të shkoj në gjykatë në senacë paraprake.

Në këtë faze do të jetë trupa e cila do të vendos nëse do ta kaloj për gjykim do ta pushoje apo do të ia rikthejne prokurorisë për hetime më të plotë.