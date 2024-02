Epo edhe këtë nuk e prisnim! Zbulohet ku do ta shohim Nevina Shtyllën së shpejti

I ftuar sot në njuë emision televiziv ishte Ervin Kurti, i cili zbuloi gjithçka rreth rikthimit të tij në televizion, pas një pauze të shkurtër. “Muzikë kur dëgjoj” titullohet rubrika e re e gazetarit dhe moderatorit, ku shumë shpejt do ta shohim bashkë me Nevina Shtyllën. Rubrikën më të re në programin televiziv “E Diell” dhe bashkëpunimin me Nevinën, Ervini e pret kështu: "

"Nevina të jep shumë dorë. Jo vetëm që prezanton, por ajo të jep edhe ide. Është një bashkëpunëtore shumë e mirë, komode, një imazh që e duan shumë… Nevina toleron shumë, por kur nxefet… (qesh)"

Ndërkohë bisedës ju bashkua edhe Nevina në një lidhje telefonike, e cila tregoi më tepër për këtë projekt të ri dhe punën me Ervinin:

"Është hera e parë që kemi një projekt të mirëfilltë ne të dy (Nevina dhe Ervini). Sa i përket rubrikës, emocioni është kryefjala, sebepi është muzika."

Nga ana tjetër, duke komentuar një lajm që qarkulloi gjithandej disa muaj më parë, Nevina ju përgjigj pyetjes nëse do të pjesë e “Dancing With The Stars 3”:

"Nuk ka ardhur akoma ftesë për “DWTS”. Por si projekt e kam thënë gjithmonë që më pëlqen. Do e pranoja, patjetër pse jo..."