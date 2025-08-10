LEXO PA REKLAMA!

EMRI/ Në kërkim për ndikim të paligjshëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike, 32-vjeçari esktradohet nga Italia

Lajmifundit / 10 Gusht 2025, 11:30
Aktualitet

EMRI/ Në kërkim për ndikim të paligjshëm ndaj personave

Ekstradohet nga Italia Edison Cukaj (Gjoka). 32-vjeçari ishte shpallur në kërkim nga GJKKO për veprën penale  “Ushtrim i ndikimit të paligjshëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike”.

"Interpol Tirana Vijon bashkëpunimi me homologët për finalizimin e ekstradimeve të shtetasve të shpallur në kërkim ndërkombëtar, të kapur jashtë vendit. Ekstradohet nga Italia një shtetas i kërkuar për veprën penale “Ushtrim i ndikimit të paligjshëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike”.

Në vijim të bashkëpunimit të ngushtë të specialistëve të Interpol Tiranës me homologët e Interpol Romës, në kuadër të operacionit “The Wanted”, u finalizua ekstradimi nga Italia në Shqipëri, i shtetasit E. C., alias E. Gj, 32 vjeç. Shtetasi E. C., alias E. Gj, ishte i shpallur në kërkim ndërkombëtar, pasi në prill 2025, Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar Tiranë, kishte vendosur masën e sigurisë “Arrest në burg” për veprën penale “Ushtrim i ndikimit të paligjshëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike”.

Në përfundim të procedurave në Komisariatin e Policisë Rinas, shtetasi E. C., alias E. Gj, iu dorëzua Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve", njofton policia.

