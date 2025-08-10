Konflikti në Lindjen e Mesme, mijëra njerëz protestojnë në Stamboll kundër sulmeve izraelite në Gaza
Mijëra njerëz u mblodhën në qytetin turk, duke marshuar nga Sheshi Beyazit deri në xhaminë e Shën Sofisë për të treguar mbështetjen e tyre për popullin palestinez, raportoi Sinem Koseoglu e Al Jazeera nga tubimi.
Protestuesit shpresojnë se “do të ushtrojnë presion mbi bashkësinë ndërkombëtare dhe Këshillin e Sigurimit të OKB-së që të ndërmarrin hapa më të vendosur kundër Izraelit për të ndaluar agresionin e tij”, tha Koseoglu.
“E ashtuquajtura botë e civilizuar mbetet e heshtur. Një botë që shqetësohet për tre balena të bllokuara në oqean nuk thotë asgjë ndërsa mijëra njerëz viktimizohen dhe lihen të vdesin nga uria”, tha ai.