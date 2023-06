E trishte/ Ndahet nga jeta aktori i njohur (Emri+Foto)

Aktori i njohur i skenës, televizionit dhe filmit, Paxton Whitehead është ndarë nga jeta në moshën 85-vjeçare. Sipas Deadline, ai vdiq të premten e kaluar, më 16 qershor, në një spital në Arlington, Virxhinia.

Aktori anglez ka lënë pas dy fëmijë, djalin e tij Charles dhe vajzën Alex. Vdekja e tij u konfirmua nga djali i tij, edhe shumë miq dhe kolegë të tij që ndanë kujtimet e tyre në rrjetet sociale.

Paxton Whitehead, i cili u shfaq në 17 prodhime në Broadway, u nominua për një çmim Tony dhe një çmim Drama Desk për performancën e tij si Pellinore në ringjalljen e vitit 1980 të “Camelot”.

Ai gjithashtu luajti në disa seriale në vitet 1980 dhe 1990, duke përfshirë serialin “Mad About You”, në të cilin ai u shfaq në 8 episode nga viti 1992 deri në 1999. Ai gjithashtu luajti, në serialin “Simon”, në të cilat ai u shfaq në 11 episode në sezonin 1995-1996.

Ndër të tjera, ai luajti në filmat: “Baby Boom” (1987) me Diane Keaton, “Jumpin’ Jack Flash” (1986) me aktorin Whoopi Goldberg dhe “Back to School” (1986), ku luajti profesorin e keq Philip Barbay.

Sipas IMDb, paraqitjet e tij të fundit ishin në serialet “Shtëpiake të dëshpëruara” (1 episod, 2007), në filmin “Aristokrati” (2009) dhe në filmin televiziv “Rëndësia e të qenit serioz” (2011).