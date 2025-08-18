LEXO PA REKLAMA!

Mbushi dhëmballën, 55-vjeçari humb jetën sapo doli nga klinika në Devoll

Lajmifundit / 18 Gusht 2025, 20:28
Mbushi dhëmballën, 55-vjeçari humb jetën sapo doli nga

Një 55-vjeçar ka humbur jetën sapo ka dalë nga një klinikë dentare në qytetin e Bilishtit.

Sipas të dhënave, mësohet se 55-vjeçari kishte shkuar në klinikë për të bërë një mbushje dhëmbi, dhe pasi kishte përfunduar, është rrëzuar në tokë pa shenja jete sapo doli nga klinika.

Ende nuk dihen shkaqet e humbjes së jetës së tij. Pritet që ekspertiza mjeko-ligjore të hedhë më shumë dritë mbi ngjarjen.

 

 

 

