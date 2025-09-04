E rëndë në Tiranë, gruaja 40-vjecare bie nga ballkoni dhe humb jetën
Lajmifundit / 4 Shtator 2025, 14:38
Aktualitet
Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Tiranë mbrëmjen e 3 shtatorit ku nje grua ka humbur jeten pasi ka rene nga ballkoni.
Sipas asaj që raporton policia, rreth orës 23:30, në rrugën “Feti Gjilani” një grua 40-vjeçare, me inicialet A. S. ka rënë aksidentalisht nga ballkoni dhe si pasojë ka humbur jetën.
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme nderkohe qe mesohet se kane nisur hetimet mbi rrethanat e ngjarjes.