LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

E PAZAKONTË! Adoleshenti në Vlorë sulmon me gërshërë një burrë, arsyeja...

Lajmifundit / 21 Shtator 2025, 13:10
Aktualitet

E PAZAKONTË! Adoleshenti në Vlorë sulmon me

Një ngjarje e pazakontë ka ndodhur në Vlorë, ku një 17-vjeçar ka sulmuar një 40-vjeçar duke përdorur një mjet prerës, gërshërë.

Sipas policisë, konflikti fizik mes tyre u shkaktua për arsye të dobëta dhe rezultoi me plagë sipërfaqësore për të lënduarin. Autoritetet kanë nisur procedimin penal ndaj të miturit.

Njoftimi i policisë:

Specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Vlorë referuan materiale në Prokurori dhe proceduan penalisht:

Një shtetas të mitur 17 vjeç, pasi më datë 20.09.2025, është konfliktuar fizikisht për motive të dobëta dhe ka goditur me një mjet prerës (gërshërë), shtetasin D. V., 40 vjeç, të cilit i ka shkaktuar plagë sipërfaqësore në trup dhe aktualisht ndodhet jashtë rrezikut për jetën.

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion