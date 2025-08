Abuzime me holluesin e naftës, Prokuroria e Fierit: Janë gjetur pasaktësi në raportimet e bankës për sasinë e përdorur

Dosja e Prokurorisë së Fierit e cila analizon raporte të kontrolleve të institucioneve shtetërore kanë vënë re pasaktësi që kushtojnë miliona lekë në lëndën e parë.

Sipas dosjes së prokurorisë në tabelat që i referohen pasqyrave të paraqitura nga shoqëria, ku sasia e holluesit të përdorur që rezulton në tabelën e lëvizjes tek nafta bruto dhe tek holluesi nuk është e njëjtë. Holluesi është naftë e importuar nga Bankers pa taksa që përdoret në operacionet e nxjerrjes së naftës bruto. Në dosje thuhet se nga ana e grupit të kontrollit është evidentuar sasia e holluesit të dërguar në fushë në Marinzë dhe Kallm nga një kompani e kontraktuar e cila është krahasuar me sasinë e përdorur në nxjerrjen e naftës bruto, nga ku në muaj të ndryshëm rezultojnë diferenca në plus e minus.

Diferencat e rezultuara konsiderohen hollues i padokumentuar dhe në interpretim të ligjit aplikohet gjobë 100% e TVSH për vlerën e llogaritur me çmimin e importit. Sasia e transportuar nga shoqëria transportit duhet të ishte e barabartë me sasinë e përdorur në prodhimin e naftës bruto. Diferencat e konstatuara përsa i përket bilancin material janë pikërisht nga krahasimi midis sasisë së transportuar me sasinë e përdorur e nga verifikimi dhe shqyrtimi i raportit të kontrollit janë konstatuar një sërë shkeljesh të natyrës tatimore, të cilat kanë sjellë pasoja të konsiderueshme financiare dhe ligjore.

Këto shkelje janë të karakterit të përsëritur dhe shfaqin elementë të dyshimit të arsyeshëm për veprime të qëllimshme të mashtrimit tatimor, pasi: Shoqëria ka përfituar padrejtësisht rimbursime TVSH-je në vlerë mbi 578 milionnë lekë të reja. përmes deklarimit të shpenzimeve fiktive ose të pajustifikuara me dokumentacion ligjor; Shoqëria ka shmangur detyrimet për tatimin në burim në vlerë mbi 202 milionë lekë për një periudhë të gjatë kohore 2016-2018: Shkeljet e mësipërme rezultojnë me ulje fiktive të humbjeve për këto vite: Veprimet janë të përsëritura, sistematike, që përfshijnë periudha të ndryshme kohore. çka tregon për vazhdimësi në qëllimin e paligjshëm./tch