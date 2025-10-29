“E kisha parkuar në rrugë”, denoncon i riu në Lezhë: Më kanë vjedhur makinën
Një automjet ka rënë pre e vjedhjes në Lezhë. Burime zyrtare nga policia bënë me dije se 36-vjeçari me inicialet A.K., denoncoi se i kanë vjedhur automjetin e tij, që e kishte parkuar në rrugën e fshatit Reps.
Vijojnë hetimet për gjetjen e automjetit, identifikimin dhe kapjen e autorit/ëve të rastit.”, thuhet në njoftim.
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Lezhë, për veprime të mëtejshme.