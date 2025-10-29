LEXO PA REKLAMA!

“E kisha parkuar në rrugë”, denoncon i riu në Lezhë: Më kanë vjedhur makinën

Lajmifundit / 29 Tetor 2025, 13:41
Aktualitet

“E kisha parkuar në rrugë”, denoncon i riu në

Një automjet ka rënë pre e vjedhjes në Lezhë. Burime zyrtare nga policia bënë me dije se 36-vjeçari me inicialet A.K., denoncoi se i kanë vjedhur automjetin e tij, që e kishte parkuar në rrugën e fshatit Reps.

Vijojnë hetimet për gjetjen e automjetit, identifikimin dhe kapjen e autorit/ëve të rastit.”, thuhet në njoftim.

“Më datë 27.10.2025, ka kallëzuar shtetasi A. K., 36 vjeç, banues në fshatin Çerkezë, Tiranë, se i kanë vjedhur automjetin e tij, që e kishte parkuar në rrugën e fshatit Reps. Vijojnë hetimet për gjetjen e automjetit, identifikimin dhe kapjen e autorit/ëve të rastit.”, thuhet në njoftim.

Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Lezhë, për veprime të mëtejshme.

