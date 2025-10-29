Skandal në futbollin italian! Gjyqtarë të korruptuar për të trukuar ndeshjet, zbulohen bastet ku fitonin miliona euro
Një rrjet i sofistikuar manipulimi rezultatesh është zbuluar nga autoritetet italiane, duke përfshirë gjyqtarë, sipërmarrës dhe bastvënës.
Skema, e quajtur nga hetuesit “Operacioni Penalty”, përfshinte ndikimin e ndeshjeve përmes korrupsionit të arbitrit dhe kontrollit të rezultateve për të përfituar nga bastet sportive.
Sistemi ishte po aq i thjeshtë sa edhe efektiv.
Një gjyqtar nga seksioni i Reggio Calabria-s kontaktonte kolegët e tij në liga të ndryshme, duke i korruptuar me shuma deri në 10,000 euro për çdo ndeshje të manipuluar.
Në fushë, këta gjyqtarë siguronin që ndeshjet të përfundonin me një numër të caktuar golash, duke favorizuar bastet e tipit Over. Fitimet më pas ndaheshin ndërmjet tyre dhe rrjetit të basteve.
Skema do të kishte vazhduar për një kohë të pacaktuar nëse nuk do të ishte vërejtur një fluks anormal bastesh në një ndeshje të kampionatit Primavera.
Ky aktivitet i dyshimtë tërhoqi vëmendjen e Agjencisë së Doganave dhe Monopoleve, e cila sinjalizoi menjëherë Prokurorinë e Reggio Calabria-s.
Pas raportimit, nisi një hetim i gjerë penal, që çoi në identifikimin e rrjetit të përfshirë.
Në orët e para të mëngjesit të sotëm, Karabinierët dhe Guardia di Finanza ekzekutuan urdhra arresti shtëpiak ndaj pesë personave, të akuzuar për komplot për mashtrim sportiv.
Në qendër të hetimit ndodhet një gjyqtar që vepronte në kampionatet Primavera, Primavera 2 dhe Serie C.
Pavarësisht se më parë ishte pezulluar nga drejtësia sportive, ai arriti të rekrutonte arbitra të tjerë që jepnin penalizime të padrejta ose kartonë të kuq, duke ndikuar direkt në rezultatin e ndeshjeve.
Sipas hetimeve, rrjeti u financua nga dy sipërmarrës toskanë – baba e bir – pronarë të një pike bastesh në Sesto Fiorentino, të cilët janë tashmë në arrest.
Ata përdornin platforma të huaja të paautorizuara për të vendosur baste mbi ndeshjet e manipuluara, duke siguruar fitime të konsiderueshme.
Autoritetet po vijojnë hetimet për të përcaktuar nëse rrjeti kishte lidhje me struktura më të gjera të manipulimit të basteve.
Ndërkohë, Federata Italiane e Futbollit (FIGC) pritet të nisë një proces paralel disiplinor ndaj gjyqtarëve të përfshirë.