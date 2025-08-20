Dy punëtorë bien nga pallatet e ndërtimit në Tiranë, nën akuzë administratori dhe përgjegjësi i sigurisë së kompanive
Dy aksidente të ndara në kantieret e ndërtimit për pallate në Tiranë kanë përfunduar me plagosjen e dy punëtorëve, të cilët fatmirësisht nuk janë në rrezik për jetën. Pas ngjarjeve, policia nisi hetimet dhe mori nën akuzë një administrator kompanie dhe një përgjegjës sigurie.
Sipas burimeve zyrtare, aksidenti i parë ndodhi kur punëtori Q. B., 43 vjeç, ra nga lartësia e një objekti në fazë ndërtimi. Administrator i kompanisë, A. Ç., 46 vjeç, është marrë nën hetim për këtë rast, ndërsa i plagosuri po merr trajtim mjekësor në spital.
Në aksidentin e dytë, punëtori B. H., 46 vjeç, u dëmtua gjatë punës, dhe përgjegjësi i sigurisë E. M., 33 vjeç, po hetohet nga Prokuroria për shkelje të rregullave të sigurisë në punë. I plagosuri u dërgua në spital dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën.
Policia po vijon hetimet për të zbardhur plotësisht rrethanat e ngjarjeve dhe kushtet e sigurisë në kantieret e ndërtimit.