LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Dy punëtorë bien nga pallatet e ndërtimit në Tiranë, nën akuzë administratori dhe përgjegjësi i sigurisë së kompanive

Lajmifundit / 20 Gusht 2025, 14:00
Aktualitet

Dy punëtorë bien nga pallatet e ndërtimit në Tiranë,

Dy aksidente të ndara në kantieret e ndërtimit për pallate në Tiranë kanë përfunduar me plagosjen e dy punëtorëve, të cilët fatmirësisht nuk janë në rrezik për jetën. Pas ngjarjeve, policia nisi hetimet dhe mori nën akuzë një administrator kompanie dhe një përgjegjës sigurie.

Sipas burimeve zyrtare, aksidenti i parë ndodhi kur punëtori Q. B., 43 vjeç, ra nga lartësia e një objekti në fazë ndërtimi. Administrator i kompanisë, A. Ç., 46 vjeç, është marrë nën hetim për këtë rast, ndërsa i plagosuri po merr trajtim mjekësor në spital.

Në aksidentin e dytë, punëtori B. H., 46 vjeç, u dëmtua gjatë punës, dhe përgjegjësi i sigurisë E. M., 33 vjeç, po hetohet nga Prokuroria për shkelje të rregullave të sigurisë në punë. I plagosuri u dërgua në spital dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën.

Policia po vijon hetimet për të zbardhur plotësisht rrethanat e ngjarjeve dhe kushtet e sigurisë në kantieret e ndërtimit.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion