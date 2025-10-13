LEXO PA REKLAMA!

Durrës/ Tentuan të kalonin 5 persona jashtë vendit duke i fshehur në kamionë, përfundojnë në pranga dy shoferët

Lajmifundit / 13 Tetor 2025, 17:10
Aktualitet

Durrës/ Tentuan të kalonin 5 persona jashtë vendit duke i fshehur

Njoftimi i policisë:

PKK Port Durrës/Finalizohet operacioni policor i koduar “Rolet”.

Durrës, Shqipëri – Si rezultat i kontrollimeve të imtësishme në hyrje dhe dalje të Republikës së Shqipërisë, shërbimet e Policisë Kufitare të portit të Durrësit finalizuan operacionin “Rolet”, ku u arrestuan dy shtetas shqiptarë dhe u parandalua tentativa për të nxjerrë ilegalisht jashtë shtetit pesë shtetas shqiptarë.

Në kuadër të operacionit, u vunë në pranga shtetasit G. Xh., 48 vjeç dhe E. B., 45 vjeç, të dy banues në Tiranë, pasi gjatë kontrollit të kamionëve që ata drejtonin, në dalje të Shqipërisë, u gjetën të fshehur pesë shtetas shqiptarë. Gjatë operacionit u sekuestruan gjithashtu kamionët, mjete identifikimi dhe celularë, që përdoreshin nga shtetasit e fshehur.

Njëri prej të fshehurve, në kërkim ndërkombëtar

Nga verifikimet e mëtejshme dhe shkëmbimi i informacionit ndërmjet strukturave të Interpolit, u konfirmua se njëri prej shtetasve të fshehur ishte Indrit Lleshi (alias Ibrahim Lleshi), 34 vjeç, lindur në Dibër.

Ky shtetas ishte në kërkim ndërkombëtar dhe ishte i dënuar me 7 vjet e 6 muaj burgim nga Gjykata e Ankonës në Itali për "Vjedhje" të kryer në kuadër të një grupi të strukturuar kriminal. Lleshi u arrestua dhe do të ekstradohet në Itali për të vuajtur dënimin.

Veprime të mëtejshme

Materialet e procedurës iu referuan Prokurorisë së Durrësit për hetime dhe veprime të tjera ligjore. Operacioni “Rolet” është një shembull i bashkëpunimit të suksesshëm ndërkombëtar dhe i angazhimit të Policisë Kufitare për të luftuar trafikimin e paligjshëm dhe krimin ndërkombëtar.

