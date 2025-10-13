LEXO PA REKLAMA!

Qeveria holandeze merr kontrollin e kompanisë kineze “Nexperia”, nxiten tensionet

Lajmifundit / 13 Tetor 2025, 16:51
Bota

Qeveria holandeze merr kontrollin e kompanisë kineze

Qeveria e Holandës ka marr në kontroll prodhuesit e çipave të kompjuterave kinez “Nexperia”.

Ky veprim nga pala holandeze, ka nxitur tensione me Pekinin, ndërsa një luftë globale po zhvillohet mbi pronat teknologjikë.

Më tej, qeveria ka thënë ditën e djeshme se e ka bërë këtë ndërhyrje, si rrjedhojë e ligjit të Holandës. Gjë që parashikon, që kompania të ketë të drejtë të ndërhyjë në vendimet menaxheriale të kompanisë mëmë, “Nexperia”.

Me këtë ligj, aksionet  e Wingtech në Shanghai kanë pësuar një rënie prej 10
%.

Si përfundim, qeveria holandeze nuk do të marrë pjesë në pronësinë e Nexperia-s, por do të ketë te drejtën për të përmbysur vendime që I konsideron të dëmshme.

Ndërkaq, prodhimi i kompanisë do të vijojë si normalisht.

